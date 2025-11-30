L’austriaco Rettenegger scappa e vince la prima mass start stagionale. Grande risposta del gardenese nella frazione sugli sci. Italia in top ten anche con Kostner, punti per Buzzi e Mariotti.

A Ruka (Finlandia) la Combinata Nordica inaugura la stagione con la mass start maschile sui 10 km di sci di fondo, atto iniziale della prova che si completerà nel pomeriggio con il salto dal trampolino Hs142. L’Italia lascia un segnale importante grazie a Samuel Costa, protagonista di una gara di sostanza nella frazione sugli sci. Il 25enne della Val Gardena, partito con il pettorale 58, non trova lo slancio giusto per inserirsi nella fuga iniziale, ma nell’ultimo giro cambia passo: riprende Jens Luraas Oftebro, si mette in testa al gruppetto degli inseguitori e chiude in quarta posizione a 11″3 dal comando.

