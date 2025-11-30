Mass start di Ruka, Samuel Costa si esalta nel fondo: è quarto
L’austriaco Rettenegger scappa e vince la prima mass start stagionale. Grande risposta del gardenese nella frazione sugli sci. Italia in top ten anche con Kostner, punti per Buzzi e Mariotti.
A Ruka (Finlandia) la Combinata Nordica inaugura la stagione con la mass start maschile sui 10 km di sci di fondo, atto iniziale della prova che si completerà nel pomeriggio con il salto dal trampolino Hs142. L’Italia lascia un segnale importante grazie a Samuel Costa, protagonista di una gara di sostanza nella frazione sugli sci. Il 25enne della Val Gardena, partito con il pettorale 58, non trova lo slancio giusto per inserirsi nella fuga iniziale, ma nell’ultimo giro cambia passo: riprende Jens Luraas Oftebro, si mette in testa al gruppetto degli inseguitori e chiude in quarta posizione a 11″3 dal comando.
La vittoria va all’austriaco Stefan Rettenegger, abile nel concretizzare la fuga decisiva e primo al traguardo in 22’50″9. Alle sue spalle si piazzano il norvegese Aleksander Skoglund (+1″2) e il tedesco Julian Schmid, terzo nel segmento del fondo.
Nella scia dei migliori, l’Italia trova un’altra prova incoraggiante con Aaron Koster, nono? No: decimo a 26″2, un piazzamento che vale la prima top 10 stagionale per gli azzurri. Più arretrati ma nei punti Eero Hirvonen (+15″3), Kristjan Ilves (+20″6) e Johannes Lamparter (+21″2).
L’Italia piazza altri tre atleti nel tabellone di gara, preziosi in ottica classifica. Raffaele Buzzi chiude 19° a 41″8, mentre Domenico Mariotti è 29° a 1’01″2, entrambi autori di un segmento ordinato sugli sci. Il team azzurro conferma un blocco competitivo, ora atteso alle 13.00 italiane per la manche di salto, condizioni meteo permettendo, con il trampolino Hs142 come teatro della seconda parte di gara.
Le italiane – segmento sci
Samuel Costa (Ita) – 4° a 11″3
Aaron Koster (Ita) – 10° a 26″2
Raffaele Buzzi (Ita) – 19° a 41″8
Domenico Mariotti (Ita) – 29° a 1’01″2
