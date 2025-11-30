Il Lecce torna alla vittoria, Torino si rialza tardi e spreca tutto nel finale
I salentini ritrovano i tre punti al Via del Mare dopo quasi un mese e festeggiano il primo successo interno della stagione. Granata irriconoscibili nella prima parte, poi vivi con il gol di Adams, ma il rigore fallito da Asllani al 90’ e la parata di Falcone spengono la rimonta.
Il Lecce interrompe il periodo di astinenza da vittorie, durato poco meno di trenta giorni, e ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico. Nel match della tredicesima giornata di Serie A 2025/2026, i giallorossi superano 2-1 il Torino allo stadio “Via del Mare” e si mettono alle spalle la zona a rischio della classifica.
A indirizzare l’incontro sono Coulibaly e Banda, autori delle due reti che regalano il vantaggio ai padroni di casa. Il Torino, dopo una partenza traumatica, ritrova lucidità solo nella seconda fase, accorciando le distanze con il gol di Adams.
Quando la partita sembra poter offrire una nuova trama, il penalty calciato da Asllani al 90’ si rivela l’ultima occasione: Falcone respinge il tiro con un intervento pulito e senza affanni, sigillando il risultato e rendendo vano il tentativo di risalita granata.