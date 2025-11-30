NBA, notte ricca di colpi: Detroit la spunta a Miami, scintille per Giannis e Flagg
Otto gare in archivio nel turno giocato oltre l’Atlantico. Detroit resiste alla rimonta degli Heat. Minnesota piega Boston grazie a Edwards. Dallas sorpassa i Clippers con i 35 di Flagg. Bucks travolgenti: Giannis celebra il club dei 21 mila punti in carriera.
Il programma NBA della notte italiana offre otto partite e diverse sfide risolte sul filo. Il risultato più fragoroso lo firma Detroit, che sbanca il campo dei Miami Heat 138-135. Il riferimento offensivo dei Pistons è Cade Cunningham, prolifico con 29 punti, totale che lo conferma come motore della produzione ospite nella gara-clou.
Minnesota corsara a Boston, Edwards fa la differenza
Nel confronto a Boston, i Minnesota Timberwolves si impongono 119-115 sui Celtics. A orientare il match è Anthony Edwards, 39 punti messi a referto con continuità e impatto, cifra più alta della serata per singolo giocatore tra i campi principali.
Dallas rimonta i Clippers, Flagg trascina la riscossa
All’Intuit Dome di Los Angeles i Dallas Mavericks completano il ribaltamento e vincono 114-110 sui Clippers. Protagonista assoluto Cooper Flagg, determinante con 35 punti. Ai californiani non bastano i 30 punti di Kawhi Leonard per impedire il sorpasso ospite.
Indiana sorride a Chicago, Siakam firma il finale
A Chicago, Indiana passa 103-101 grazie al canestro decisivo segnato da Pascal Siakam a un decimo dalla sirena: un possesso finale trasformato con freddezza che vale la vittoria.
Denver comanda a Phoenix, Jokic perfetto al tiro
A Phoenix, i Denver Nuggets vincono 130-112 con una prestazione di efficienza chirurgica di Nikola Jokic: 26 punti, 10 assist e 7/7 dal campo, nessuna sbavatura al tiro.
Overtime amaro per Toronto, Charlotte interrompe la striscia
Si ferma a 9 il ciclo di successi dei Toronto Raptors, battuti 118-111 dagli Charlotte Hornets dopo l’overtime. Cunningham? No: finale a favore degli Hornets, che trovano l’acuto nell’extra-time di squadra, infliggendo lo stop alla serie canadese.
Butler guida Golden State senza Curry
I Golden State Warriors, senza Stephen Curry, superano i New Orleans Pelicans 104-96 con un Jimmy Butler molto produttivo a tutto campo: 24 punti, 10 assist, 8 rimbalzi, contributo completo tra attacco, rifiniture e costruzione del gioco.
Milwaukee domina Brooklyn, Giannis entra nel club dei 21 mila punti
Ritrovano la vittoria i Milwaukee Bucks, larghi nel punteggio contro i Brooklyn Nets 116-33. 29 punti in 19 minuti per Giannis Antetokounmpo, serata in cui festeggia anche il traguardo dei 21.000 punti segnati in carriera.