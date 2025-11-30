Otto gare in archivio nel turno giocato oltre l’Atlantico. Detroit resiste alla rimonta degli Heat. Minnesota piega Boston grazie a Edwards. Dallas sorpassa i Clippers con i 35 di Flagg. Bucks travolgenti: Giannis celebra il club dei 21 mila punti in carriera.

Il programma NBA della notte italiana offre otto partite e diverse sfide risolte sul filo. Il risultato più fragoroso lo firma Detroit, che sbanca il campo dei Miami Heat 138-135. Il riferimento offensivo dei Pistons è Cade Cunningham, prolifico con 29 punti, totale che lo conferma come motore della produzione ospite nella gara-clou.

