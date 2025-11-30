Prima manche alle 18.00, seconda alle 21.00 sulla Rosi’s Run-Lights Out. Battaglia annunciata tra le big, ma l’Italia punta a lasciare il segno con un quintetto affamato di punti nel Tour mondiale.

Dopo il gigante che ha acceso il fine settimana, a Copper Mountain è l’ora dello slalom speciale femminile, appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 sulla pista Rosi’s Run-Lights Out. Lo start della prima prova cronometrata è fissato alle 18.00, con la seconda manche prevista alle 21.00. Le atlete iscritte sono 59, su un totale di 59 partenti nella gara, mentre il contingente italiano porta in gara cinque azzurre, tutte inserite nella lista ufficiale di partenza. In totale le sciatrici iscritte alla gara principale sono invece 59.

La stella più attesa è Mikaela Shiffrin. La statunitense, già vincitrice stagionale a Levi e Gurgl, punta al podio numero tre consecutivo nel circuito, con la possibilità di firmare il successo numero 104 in carriera e raggiungere la vittoria 104 in carriera nel circuito. Partirà con pettorale 4, nel cuore del gruppo di merito che comprende anche Wendy Holdener, Camille Rast, Zrinka Ljutic, Lena Duerr e Katharina Liensberger. A chiudere il primo segmento delle migliori c’è Lara Colturi, inserita nel mini-gruppo di apertura, nel mini gruppo di merito.

Le italiane in gara

L’Italia si presenta con un blocco definito, chiaro nelle gerarchie di pettorale. Lara Della Mea scatterà con il 21, Martina Peterlini con il 23, tornata in circuito dopo l’assenza recente. Più indietro in lista Beatrice Sola (44), Emilia Mondinelli (49) e Giorgia Collomb (51). Per tutte, l’obiettivo è il medesimo: muovere la classifica, attaccare la top 30, avvicinarsi alle atlete più continue e regalarsi un test di livello prima del grande Eurocross del 14 dicembre? No: ottavi di Coppa Italia Europee? No: semplicemente mettere in saccoccia punti pesanti nel Tour, dentro lo slalom.

Le partenti complessive sono 59.

L’ORDINE DI PARTENZA

Lara Della Mea (Ita) – 21

Martina Peterlini (Ita) – 23

Beatrice Sola (Ita) – 44

Emilia Mondinelli (Ita) – 49

Giorgia Collomb (Ita) – 51