Tadej Pogacar e tutti i protagonisti del circuito sono sorpresi dinanzi alle parole di uno dei protagonisti più attesi all’interno del circuito.

Il mondo del ciclismo vive un periodo di pausa, la stagione è terminata e al momento è tempo di riflessioni da parte di tutti i protagonisti. Con il maltempo è al momento complicato pensare di allenarsi in maniera fissa e tutti gli atleti si godono meritate vacanze e tempo con la famiglia. Ma in molti fanno anche considerazioni sul futuro e non solo Tadej Pogacar di cui si è parlato negli ultimi giorni. Nelle ultime ore alcune dichiarazioni hanno spiazzato i fan, anche perchè si è tornati apertamente a parlare di ritiro.

Colpo di scena Vingegaard, l’annuncio sul ritiro è netto

Il campione di ciclismo Jonas Vingegaard è il più grande rivale di Pogacar nelle corse a tappe degli ultimi anni. Un infortunio ha sicuramente frenato il ciclista danese che però è sempre competitivo ed è l’unico che prova a tenere a bada il fuoriclasse sloveno. Il ciclista del Team Visma si è raccontato in un documentario ed ha parlato delle sue ambizioni future, chiarendo:

“Sono molto affascinato dalla falegnameria e potrebbe essere un’ipotesi dopo il ritiro. Si vedrà”. Parole interessanti e gli ultimi rumors parlano di un Vingegaard che vorrebbe stare più vicino alla famiglia e quindi che di certo non vuole prolungare troppo la sua carriera. Insomma nulla di ufficiale ma indiscrezioni chiare riguardo il suo futuro, vedremo nello specifico cosa accadrà.