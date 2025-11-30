Con una prestazione solida il Napoli espugna l’Olimpico e torna nuovamente in vetta alla classifica di serie A. Roma abbattuta.

Nel posticipo domenicale di serie A il Napoli espugna l’Olimpico con un solido e perentorio 1 a 0 e raggiunge il Milan in vetta alla classifica. Superata la Roma in classifica e ora quattro squadre in un punto e se il Bologna batterà la Cremonese saranno addirittura cinque le squadre a lottare per la vetta della classifica, in un calendario davvero molto equilibrato e sicuramente bellissimo.

Napoli controlla e vince meritatamente, troppo poco per la Roma

Il Napoli conferma il solito tridente mentre Gasperini lancia Ferguson dal primo minuto e sono gli azzurri a controllare il gioco nel primo tempo anche se il gol arriva in occasione di una ripartenza. Il club recupera palla e lancia in profondità Neres che prosegue il momento magico e beffa Svilar siglando la rete dell’1 a 0. Nel primo tempo sono sempre gli azzurri a gestire mentre la Roma è apparsa piuttosto in difficoltà, specialmente Ferguson poi sostituito all’intervallo. Gasperini lancia Baldanzi falso Nueve.

Nel secondo tempo è la Roma ad avere il predominio del possesso palla ma crea poco mentre giocano piuttosto bene Buongiorno e Rrahmani, entrano anche Dybala ed El Shaarawy e su una magia dell’argentino che innesca Baldanzi Milinkovic realizza una splendida parata, l’unica di una serata dove non basta l’assalto finale della Roma, che non crea e con il Napoli che ottiene un’altra preziosa vittoria dopo l’Atalanta e il Qarabag. Il momento difficile è lasciato alle spalle e gli azzurri lanciano un messaggio importante per lo scudetto.