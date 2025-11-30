Dal 1° al 9 dicembre finestra imperdibile per gli appassionati: le italiane protagoniste in Eurolega ed Eurocup, Serie A in primo piano e notte NBA ricca di big match

Da lunedì 1° dicembre a martedì 9, Sky e NOW accendono i riflettori su una lunga maratona dedicata alla pallacanestro, con appuntamenti che spaziano dall’NBA al basket europeo e italiano. Nove giorni di dirette, repliche e approfondimenti dedicati ai grandi campioni e ai club tricolori impegnati nelle coppe internazionali e nella Serie A.

Nel cuore della regular season NBA, il canale Sky Sport Basket propone una ricca selezione di partite, con scontri di grande appeal come Lakers contro Phoenix Suns nella notte tra il 2 e il 3, i duelli di Golden State Warriors contro Oklahoma City Thunder, e le sfide della Eastern Conference tra Boston Celtics e New York Knicks, in diretta nella notte tra il 2 e il 3. Anche i Cavaliers saranno protagonisti della programmazione nella notte del 7 contro Golden State, con successive repliche nel corso della giornata. Domenica 7 dicembre, inoltre, è atteso l’appuntamento pomeridiano dal Madison Square Garden con New York-Orlando Magic, in diretta alle 18.

Il basket continentale porta in scena anche il meglio dell’Eurolega, con la 14ª giornata di regular season che si apre il 4 dicembre alle 18.15 con Efes Istanbul-Real Madrid, e prosegue in prima serata con Olympiacos-Fenerbahce alle 20.15. Venerdì 5 dicembre spazio alle due italiane: alle 20.30 l’EA7 Milano farà visita al Baskonia, mentre alla stessa ora la Virtus Bologna affronterà Dubai, entrambe precedute dallo studio pre partita.

In Eurocup, sempre il 4 dicembre, doppio impegno tricolore: Trento scende in campo alle 19 contro Ulm, mentre Venezia sarà ospite dell’Hapoel Gerusalemme alle 20, entrambe con diretta sui canali Sky e NOW.

La Serie A Unipol, arrivata alla 10ª giornata della regular season, vedrà l’Apu Udine affrontare Napoli domenica 7 dicembre alle 16 al Palacarnera. Lunedì 8 dicembre alle 18.30, invece, la Virtus Bologna ospiterà Tortona, con pre partita a partire dalle 18.

Tutti gli incontri saranno seguiti da un’intensa copertura editoriale giornaliera su Sky Sport 24, con highlights, commenti e notizie disponibili anche on demand fin dal mattino, così come sui profili social ufficiali della piattaforma.

NBA Regular Season

1/2 dicembre — ore 1:30 : Orlando Magic vs Chicago Bulls

1/2 dicembre — ore 4:00 : Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns

2/3 dicembre — ore 2:00 : Boston Celtics vs New York Knicks

2/3 dicembre — ore 5:00 : Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder

3 dicembre — repliche 11:00, 15:45, 20:00 : Warriors vs Thunder (commento Tranquillo/Pessina)

3/4 dicembre — ore 1:00 : Orlando Magic vs San Antonio Spurs

4/5 dicembre — ore 1:30 : Toronto Raptors vs Los Angeles Lakers

6/7 dicembre — ore 1:30 : Cleveland Cavaliers vs Golden State Warriors

7 dicembre — replica 11:00 : Cavaliers vs Warriors (commento Fumagalli/Bevacqua)

7 dicembre — ore 18:00 : New York Knicks vs Orlando Magic (commento Bonfardeci/Pessina)

8/9 dicembre — ore 1:00 : Indiana Pacers vs Sacramento Kings

8/9 dicembre — ore 3:30 : New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs

9 dicembre — repliche 11:00, 15:45, 21:45: Pelicans vs Spurs (commento Vismara/Bevacqua)

Eurolega – 14ª giornata

4 dicembre — ore 18:15 : Anadolu Efes Istanbul vs Real Madrid

4 dicembre — ore 20:15 : Olympiacos vs Fenerbahçe

5 dicembre — ore 20:30 (pre partita 20:00 ): Baskonia vs EA7 Emporio Armani Milano (commento Tranquillo/Soragna)

5 dicembre — ore 20:30 (pre partita 20:00): Virtus Bologna vs Dubai (commento De Rosa/Meneghin)

Eurocup – 9ª giornata

4 dicembre — ore 19:00 : ratiopharm Ulm vs Dolomiti Energia Trento (commento Poggi)

4 dicembre — ore 20:00: Hapoel Gerusalemme vs Umana Reyer Venezia (commento Destro)

Serie A Unipol – 10ª giornata