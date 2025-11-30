La reazione del serbo a bordo campo è stata chiara: dolore alla gamba sinistra, forte sospetto di infortunio muscolare. Controlli iniziali in queste ore, quadro diagnostico completo atteso tra 24 e 48 ore.

Mezz’ora abbondante sul cronometro, partita da poco oltre la soglia della mezz’ora di gioco, e l’immagine cambia ritmo: mani al viso e un labiale che non lascia spazio a dubbi. «Mi sono infortunato, mi sono infortunato» ripetuto con insistenza a bordo campo, mentre Luciano Spalletti gli arriva accanto per verificarne le condizioni. Dusan Vlahovic si dirige subito verso il tunnel che conduce agli spogliatoi, scosso dal dolore alla gamba sinistra.

La Juventus perde così il suo riferimento offensivo nel cuore del weekend, una situazione che costringe a una revisione immediata dell’assetto d’attacco. I primi riscontri medici sono partiti in queste ore: oggi l’attaccante affronterà gli accertamenti preliminari, domani i test diagnostici più approfonditi, passaggi che consegneranno un quadro clinico molto più preciso.

L’impressione, confermata anche in sala stampa, è che l’origine del fastidio sia un problema muscolare: un possibile stiramento alla gamba sinistra, ipotesi che – nella migliore delle simulazioni – potrebbe tenere il serbo lontano dal campo per diverse settimane, con il rischio concreto di mancare gli ultimi impegni ufficiali del 2025 e incognite da sciogliere sull’avvio del 2026.

Secondo Tuttosport, l’infortunio rischia di escluderlo dai big match di dicembre, con tempi di recupero incerti anche per gennaio.

Le alternative offensive e il piano bianconero

L’assenza del serbo apre minuti e responsabilità per Jonathan David e Lois Openda, opzioni chiamate a ricalibrare il peso dell’attacco. Spalletti pensa anche a Kenan Yildiz, che vorrebbe più centrale e più presente vicino all’area, così da aggiungere la conclusione nello specchio a un repertorio finora più orientato a dribbling e tecnica.