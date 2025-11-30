Tanto sport in tv nella giornata odierna con impegni in ogni campo e a tutte le ore. Grande attesa per il calcio italiano ma non solo.

Dopo le vittorie di ieri di Juve e Milan oggi le altre proveranno a rispondere e in serata c’è grande attesa per Roma-Napoli. Un palinsesto ricchissimo ed oggi tanto sport in tv con il penultimo appuntamento valido per il Mondiale di Formula Uno con Max Verstappen che proverà a dare fastidio ancora alle due McLaren. Si scende in campo per il basket e poi tanto altro, ecco il programma odierno.

Sport in tv oggi, tanti impegni in data odierna

Si comincia con gli sport invernali e tanto sci ma in generale tanti sport sulla neve mentre nel pomeriggio si giocherà calcio in tutte le categorie, dalla serie A fino alla serie D. Biathlon e anche Pallavolo in una domenica che fa terminare Novembre con tantissimi interessanti impegni, ecco lo sport in tv in programma oggi:

8.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Falun: training e qualificazioni LH HS132 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

9.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: qualificazioni LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

9.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: individual mass start 10 km maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

9.00 Bob, Coppa del Mondo Innsbruck: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

9.30 Speed skating, Coppa del Mondo junior Milano: seconda giornata – Nessuna copertura tv / streaming

9.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl maschile – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

10.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Falun: LH HS132 femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

10.35 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Short track, World Tour Dordrecht: ultima giornata, ripescaggi – YouTube Skating ISU

11.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl femminile – Rai Play Sport 2, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: uomini U23 – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Calcio, Serie A: Lecce-Torino – DAZN, DAZN 1

13.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: individual LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Bob, Coppa del Mondo Innsbruck: bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.35 Short track, World Tour Dordrecht: ultima giornata, finali – discovery+, YouTube Skating ISU

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: donne élite – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+

14.00 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: staffetta single mixed – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.50 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Pisa-Inter – DAZN, DAZN 1

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: uomini élite – Rai Play Sport 2, discovery+

15.30 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Battipaglia – flima.tv

15.30 Volley femminile, Serie A1: Monviso-Vallefoglia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

16.40 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: staffetta mista – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

17.00 F1, GP Qatar: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW, 21,30 in differita su TV8 HD, tv8.it

17.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Busto Arsizio – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: San Giovanni in Marignano-Chieri – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Bergamo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Macerata-Scandicci – VBTV

17.00 Volley, Superlega: Civitanova-Cuneo – VBTV

17.00 Volley, Superlega: Padova-Verona – VBTV

17.30 Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: Lituania-Italia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN

18.00 Volley, Superlega: Milano-Trento – DAZN, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Perugia-Cisterna – VBTV

18.00 Volley, Superlega: Modena-Grottazzolina – VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Campobasso – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-San Martino di Lupari – flima.tv

18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: slalom femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Fiorentina – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Napoli – DAZN, DAZN 1

21.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: slalom femminile, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN