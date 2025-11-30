Sport in tv oggi (domenica 30 Novembre): tanto calcio, Formula 1 e un palinsesto ricchissimo
Tanto sport in tv nella giornata odierna con impegni in ogni campo e a tutte le ore. Grande attesa per il calcio italiano ma non solo.
Dopo le vittorie di ieri di Juve e Milan oggi le altre proveranno a rispondere e in serata c’è grande attesa per Roma-Napoli. Un palinsesto ricchissimo ed oggi tanto sport in tv con il penultimo appuntamento valido per il Mondiale di Formula Uno con Max Verstappen che proverà a dare fastidio ancora alle due McLaren. Si scende in campo per il basket e poi tanto altro, ecco il programma odierno.
Sport in tv oggi, tanti impegni in data odierna
Si comincia con gli sport invernali e tanto sci ma in generale tanti sport sulla neve mentre nel pomeriggio si giocherà calcio in tutte le categorie, dalla serie A fino alla serie D. Biathlon e anche Pallavolo in una domenica che fa terminare Novembre con tantissimi interessanti impegni, ecco lo sport in tv in programma oggi:
8.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Falun: training e qualificazioni LH HS132 femminile – Nessuna copertura tv / streaming
9.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: qualificazioni LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
9.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: individual mass start 10 km maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
9.00 Bob, Coppa del Mondo Innsbruck: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
9.30 Speed skating, Coppa del Mondo junior Milano: seconda giornata – Nessuna copertura tv / streaming
9.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming
10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl maschile – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
10.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Falun: LH HS132 femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
10.35 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming
10.45 Short track, World Tour Dordrecht: ultima giornata, ripescaggi – YouTube Skating ISU
11.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl femminile – Rai Play Sport 2, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: uomini U23 – Nessuna copertura tv / streaming
12.30 Calcio, Serie A: Lecce-Torino – DAZN, DAZN 1
13.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: individual LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
13.00 Bob, Coppa del Mondo Innsbruck: bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
13.35 Short track, World Tour Dordrecht: ultima giornata, finali – discovery+, YouTube Skating ISU
13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: donne élite – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+
14.00 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: staffetta single mixed – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
14.50 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
15.00 Calcio, Serie A: Pisa-Inter – DAZN, DAZN 1
15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville: uomini élite – Rai Play Sport 2, discovery+
15.30 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Battipaglia – flima.tv
15.30 Volley femminile, Serie A1: Monviso-Vallefoglia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
16.40 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: staffetta mista – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
17.00 F1, GP Qatar: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW, 21,30 in differita su TV8 HD, tv8.it
17.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Busto Arsizio – DAZN, VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: San Giovanni in Marignano-Chieri – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Bergamo – VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Macerata-Scandicci – VBTV
17.00 Volley, Superlega: Civitanova-Cuneo – VBTV
17.00 Volley, Superlega: Padova-Verona – VBTV
17.30 Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: Lituania-Italia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN
18.00 Volley, Superlega: Milano-Trento – DAZN, VBTV
18.00 Volley, Superlega: Perugia-Cisterna – VBTV
18.00 Volley, Superlega: Modena-Grottazzolina – VBTV
18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Campobasso – flima.tv
18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-San Martino di Lupari – flima.tv
18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: slalom femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Fiorentina – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Serie A: Roma-Napoli – DAZN, DAZN 1
21.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: slalom femminile, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN