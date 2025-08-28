Gravissima disavventura per il ciclista britannico vincitore di 4 Tour de France. Il 40enne ha subito un grave incidente ed è ora in ospedale.

Un bruttissimo incidente è avvenuto oggi a Chris Froome, ex corridore del Team Sky e della Ineos, oggi alla Israel Premier Tech. Il ciclista 40enne, già vittima di un grave incidente nel 2019 durante il Giro del Delfinato, è stato investito Saint-Raphaël, Francia, durante un allenamento.

Le condizioni sono sembrate subito critiche, tanto che il corridore è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed è ancora lì, in attesa di capire la sua situazione sanitaria, attualmente grave.

Situazione Froome, primi accertamenti: fratture multiple a vertebre e costole

L’incidente è stato gravissimo, e lo dicono i primi risultati degli esami. Il britannico ha subito la frattura di cinque costole, di una vertebra e uno pneumotorace, ed è ancora sotto strettissima osservazione dei medici dell’ospedale.

Il corridore, come detto in precedenza, è già al secondo grave infortunio, sempre in Francia. Durante una ricognizione del Giro del Delfinato, a causa di una caduta, il britannico ha riportato diverse fratture femore, gomito, costole e anca, non tornando più ai suoi livelli.

Questo brutto infortunio, potrebbe dire la parola fine alla sua carriera. Al momento, però, la cosa fondamentale è che il corridore riesca a rimettersi al 100%, dopo il bruttissimo incidente odierno. La nota positiva arriva dal suo entourage, che riferisce che il britannico è rimasto cosciente in ogni frangente, comunicando con chi era con lui in quel momento. Nel pomeriggio il corridore verrà operato, e saranno più chiari tutti i dettagli della vicenda.