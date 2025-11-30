E’ terminata in questi minuti la sfida di campionato tra Pisa e Inter, match pomeridiano della gara di serie A.

Un’Inter autore di una prova non straordinaria porta a casa i tre punti e risponde ad una settimana amara dopo le sconfitte nel derby e contro l’Atletico Madrid. Decide una doppietta del capitano Lautaro Martinez, tornato al gol dopo un periodo difficile e fondamentale nello sbloccare la gara dopo un periodo abbastanza difficile.

L’Inter vince a Pisa: bene Zielinski e Lautaro Martinez

Nel primo tempo l’Inter soffre molto a Pisa, i padroni di casa creano problemi con l’attacco pesante composto da Meister e Nzola e sfiorano anche il vantaggio, l’Inter è in difficoltà, specialmente dal lato di Bastoni e i padroni di casa sfiorano la rete con Nzola. L’Inter però estrae un coniglio dal cilindro con un azione iniziata da Zielinski, poi assist di Pio Esposito e in girata Lautaro Martinez firma il vantaggio.

Il Pisa prova a sbilanciarsi ma è in difficoltà e su un’altra magia di Zielinski, assist per Barella che mette al centro e Lautaro a porta vuota firma il raddoppio e regala i tre punti ai nerazzurri che reggono il ritmo di Milan e Juventus e potranno godersi poi Roma-Napoli.