Mohamed Salah sta vivendo una stagione fantascientifica al Liverpool: all’età di 32 anni l’egiziano sembra rinato e sta trascinando i Reds al primo posto solitario sia in Premier che in Champions League. Malgrado i successi in campo però, nelle ultime ore il classe ’92 è stato bersagliato dalle critiche dei tifosi, nello specifico quelli musulmani, per aver festeggiato il Natale. L’ex Roma ha infatti postato sui social una foto in compagnia della sua famiglia davanti all’albero di Natale, scrivendo anche gli auguri nella didascalia del post. Insieme alla moglie Magi e alle figlie Makka e Kayan, hanno posato indossando pigiami coordinati in tema natalizio, sorridenti davanti all’albero e ad un omino di pan di zenzero di grandi dimensioni.

Salah, le critiche dei follower musulmani

Il post di Salah è stato però oggetto di diverse critiche da parte dei suoi fan musulmani, che tradizionalmente non festeggiano il Natale, anche se alcuni di loro prendono parte ai festeggiamenti che si svolgono durante la festività cristiana. “Mi hai deluso, fratello“, ha scritto un utente Instagram, dove Salah è uno dei calciatori più seguiti con 63,7 milioni di follower, ma sono molti altri i messaggi simili che evidenziano la delusione dei fan. “Eliminalo subito“, ha scritto un altro, mentre un terzo dice: “Noi musulmani ti ammiriamo e tu devi rispettarci“, accompagnato da tre emoji che piangono.

Un altro follower ha scritto: “Con tutti gli avvertimenti, vai avanti e pubblichi questa tua foto vergognosa. Che Allah ti protegga fino in fondo. Da ora in avanti non ti seguirò più su nessuna piattaforma e ti bloccherò. Sei vergognoso. Io smetto anche di guardare le partite del Liverpool per sempre“. Infine un altro rincara la dose e lo avvisa: “Ricorda le mie parole: non segnerai nessun gol fino alla fine della stagione, questo per aver mancato di rispetto al nostro amato profeta Maometto e all’intera comunità musulmana“. Non solo messaggi di critica però, perché alcuni tifosi si sono anche spesi in difesa di Salah, con un fan che ha ricambiato gli auguri: “Buon Natale Mo. Ignora tutti questi idioti. Spero che tu e la tua famiglia abbiate delle meritate vacanze“.

Salah, le cifre della sua stagione monstre

Momo Salah come sempre lascia che sia il campo a parlare, e alla sua ottava stagione il maglia Reds sta riscrivendo la sua storia personale. Dopo aver brillato con due gol e due assist contro il Tottenham nell’ultimo turno, l’egiziano è diventato il primo giocatore della Premier League a segnare dieci reti e distribuire altrettanti assist prima di Natale. Salah è in uno stato di forma smagliante da inizio stagione, e con 15 gol e 11 assist in campionato è uno dei più seri candidati alla Scarpa d’oro. In aggiunta a ciò, il numero 11 di Slot sta sfornando queste prestazioni malgrado l’incognita sul suo futuro: il suo contratto è infatti in scadenza a giugno 2025, e per ora il rinnovo con il club del Merseyside non sembra vicino. Salah però non si lascia distrarre dalle voci extra campo e continua a dominare.

In totale, contando anche la Champions League e la Carabao Cup, sono 18 i gol e 15 gli assist in 23 partite totali, un bottino straordinario. Con questo ritmo l’egiziano potrebbe anche superare il suo record di segnature stagionali in Premier League, che risale al 2017/18, quando alla sua prima stagione al Liverpool chiuse addirittura con 32 reti. L’ex Chelsea, Fiorentina e Roma scenderà in campo quest’oggi nel Boxing Day contro il Leicester, con l’obiettivo di mantenere invariato il distacco in testa alla classifica per il suo Liverpool e di continuare a migliorare il proprio score personale.