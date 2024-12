Il mondo del ciclismo si prepara a salutare un grande campione come Geraint Thomas: il gallese ha infatti rivelato che appenderà la bicicletta al chiodo a fine 2025. L’annuncio è arrivato tramite i canali social della Ineos Grenadiers, squadra in cui il classe ’86 milita ormai dal lontano 2010; Thomas ha spiegato quello che sarà il suo programma per la prossima stagione ciclistica, aggiungendo infine che sarà l’ultima in sella alla bicicletta. “Inizierò subito con il Tour Down Under (dal 21 al 26 gennaio in Australia) e poi ho in programma di correre in Portogallo alla Volta ao Algarve (dal 19 al 23 febbraio). Poi qualche altra breve corse a tappe, come la Tirreno-Adriatico e la Volta a Catalunya“, ha spiegato il diretto interessato.

L’obiettivo però è quello di correre ancora per le strade della Francia, nella corsa a tappe più importante del panorama ciclistico a cui ha già partecipato 13 volte: “Mi piacerebbe correre ancora un Tour de France. Poi, magari potrei chiudere in bellezza con il Tour of Britain tra le strade di casa“. Chiusura categorica invece alle classiche, dove non ha mai brillato raccogliendo soltanto due top10 in carriera (Parigi-Roubaix 2014 e Giro delle Fiandre dello stesso anno) e alle quali nelle ultime stagioni ha partecipato soltanto una volta nel 2022 alla Liegi-Bastogne-Liegi: “Quelle gare ormai sono troppo matte per me. Devi essere preparato al fatto di poter cadere e io ora non ho più quella mentalità“.

Niente Giro d’Italia 2025 per Thomas

Il programma stagionale del 2025 di Geraint Thomas non prevede dunque il Giro d’Italia, al quale il gallese ha partecipato nelle ultime due stagioni. Il classe ’86 si è ben disimpegnato per le strade italiane, centrando due podi che valgono oro data l’età. Nel 2023 in particolare la vittoria gli è sfuggita per un soffio: in maglia rosa fino alla penultima tappa, è stato scalzato da Primoz Roglic soltanto nella cronoscalata del Lussari, dove lo sloveno ha messo in mostra una prestazione impressionante rifilando distacchi pesanti a tutti e prendendosi la vittoria finale. A sorpresa poi, Thomas ha centrato il podio anche nel 2024, chiudendo sul terzo gradino nell’edizione dominata da Tadej Pogacar.

I successi di Geraint Thomas

La vittoria in un Grande Giro non manca però all’alfiere del team Ineos Grenadiers, che può vantare nel suo palmares il successo nel Tour de France 2018. Si tratta senza dubbio del successo più importante della carriera di Geraint Thomas per quanto riguarda il ciclismo su strada, arrivato a oltre 32 anni: aiutato dall’incredibile potenza di fuoco del Team Sky di quegli anni, ha messo in fila Tom Dumoulin e il compagno di squadra Chris Froome, regalando al Galles il primo e finora unico successo gallese in un Grande Giro.

Mr. G non è riuscito a trovare il bis nell’edizione successiva della Grande Boucle, chiudendo al secondo posto alle spalle del compagno di squadra Egan Bernal. Nel 2022 Geraint Thomas ha firmato il suo terzo podio al Tour de France, quando è salito sul terzo gradino del podio dietro agli alieni Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Nel suo palmares sono presenti anche le vittorie alla Parigi-Nizza, al Giro di Romandia, Giro del Delfinato e Tour de Suisse.

A carriera inoltrata Geraint Thomas è migliorato molto in salita, arrivando come detto a giocarsi e vincere anche il Tour de France, ma il gallese nasce come passista e soprattutto pistard. Le sue abilità in pista gli hanno permesso di conquistare anche due ori olimpici nell’inseguimento a squadre (a Pechino 2008 e a Londra 2012), a cui si aggiungono anche tre titoli mondiali nel 2007, 2008 e 2012. Proprio in seguito alle vittorie del 2012 ha deciso di abbandonare la pista e di proseguire con successo la sua carriera in strada. Ora all’età di quasi 39 anni Mr. G si prepara a vivere un’ultima intensa stagione da professionista, con l’obiettivo di mettere la ciliegina sulla torta ad una carriera straordinaria.