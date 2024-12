Torna la scherma ad inizio 2025, con il fioretto come grande protagonista. Dal 10 al 12 gennaio gli interpreti maschili saranno di scena a Parigi, in una delle tappe più affascinanti del circuito di Coppa del Mondo, mentre le donne sono attese dalla trasferta di Hong Kong, in entrambi i casi con in programma sia gare individuali che a squadre. Saranno dunque delle vacanze natalizie di allenamento per i 24 azzurri (12 uomini e 12 donne) che saranno in pedana alla ripresa della stagione, in quello che sarà il terzo appuntamento per le rispettive specialità.

A Parigi torna Tommaso Marini

Ricca di suggestioni per i fiorettisti la prova in programma allo Stade Pierre de Coubertin nella capitale francese, un vero e proprio tempio della scherma mondiale e dove lo scorso anno andò in scena uno storico trionfo azzurro nella gara individuale: successo di Tommaso Marini su Alessio Foconi e bronzo per Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, (gli stessi quattro protagonisti, sette mesi dopo, della medaglia d’argento olimpica a squadre sempre a Parigi al Grand Palais).