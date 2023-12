LIVE – Potenza-Messina 0-0, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

Per il Messinna il derby vinto contro il Catania è stato linfa vitale per continuare il buon periodo di forma e pensare alla salvezza che nella prima parte di stagione era apparsa come complicata. Dall’altro lato del campo, sabato 16 dicembre, ci sarà il Potenza che deve guardarsi dietro e deve iniziare ad inanellare punti per non inguaiarsi. Match che darà il suo tasto start dalle 16.15 con Sportface.it che non vi lascerà da soli offrendovi la diretta testuale del match

Potenza-Messina 0-0

56′ – Partita molto tirata anche a livello fisico, nessuno si tira indietro. Vedremo se arriverà un episodio a cambiare le carte in tavola

47′ – Ammonito l’ex di turno Emmausso, molto ingenuo a scalciare un avversario nei pressi della linea laterale

46′ – Squadre di nuovo in campo, via al secondo tempo!

45’+2′ – Termina il primo tempo! 0-0 tra Potenza e Messina, squadre che rientrano negli spogliatoi per l’intervallo

45′ – Due minuti di recupero

40′ – Ultimi minuti prima dell’intervallo, c’è grande equilibrio in campo a discapito delle emozioni

36′ – Il Messina va in gol con Franco, ma era tutto fermo per fuorigioco dello stesso giocatore ospite

32′ – Superata la mezz’ora, spettacolo che latita dopo i primi dieci minuti che avevano lasciato ben sperare

28′ – Occasione Messina! Punizione dalla destra, Firenze mette in mezzo: la palla attraversa tutta l’area piccola senza che nessuno riesca a trovare la deviazione verso la porta

27′ – Due ammonizioni in pochissimi minuti per il Potenza, a finire sul taccuino dell’arbitro sono Asencio e Maddaloni

21′ – Dopo i primi minuti a buoni ritmi, il Potenza sembra avere un po’ allentato la presa

15′ – Messina che per ora fatica a rendersi pericoloso, ricordiamo che gli ospiti sono reduci da due vittorie consecutive dopo aver raccolto appena due successi nelle prime 15 giornate

9′ – L’arbitro del match è il signor Angelillo della sezione Aia di Nola

7′ – Ci prova ancora il Potenza, molto ispirato Volpe che da posizione defilata chiama ancora all’intervento Fumagalli

1′ – Subito Potenza! Fumagalli respinge la conclusione di Saporiti

16.16 – Inizia la partita! Primo possesso per il Potenza, a secco di vittorie da oltre un mese

16.12 – Squadre in campo, ormai ci siamo

16.08 – Buon pomeriggio ai lettori di Sportface, tra pochissimi minuti in campo Potenza e Messina per la diciottesima giornata del girone C della Serie C 2023/2024!