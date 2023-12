Lecce-Frosinone, Di Francesco: “Loro più bravi a concretizzare”

“Loro hanno concretizzato quello che hanno creato, mentre noi siamo stati meno bravi sotto quell’aspetto. Nel secondo tempo potevamo fare meglio in alcune situazioni. Abbiamo commesso degli errori, il primo è nato da una nostra sbavatura. Siamo stati bravi a reagire, pur commettendo qualche errore, ma abbiamo fatto bene contro una squadra molto in forma”. Lo ha detto il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta per 2-1 contro il Lecce al Via del Mare. Poi un commento sui singoli: “Brescianini è stato il migliore, è in crescita e la sua è stata una gran partita. Soulé deve imparare in certi momenti della gara a fare un tocco in meno e a velocizzare le giocate. Deve essere più bravo nelle scelte finali”. Di Francesco non vuole focalizzarsi sul mercato di gennaio: “Ora penso alle altre partite. Già in partenza eravamo un po’ corti, figuriamoci in questo momento. Ma adesso devo cercare di recuperare il prima possibile i giocatori che sono fuori. La situazione non è facile in difesa, ma cercheremo di fare del nostro meglio”.