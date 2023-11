Lazio-Feyenoord, Sarri in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Una partita decisiva per il cammino europeo della Lazio, quella di martedì 7 novembre, contro il Feyenoord all’Olimpico. Maurizio Sarri scenderà in sala stampa per le domande dei giornalisti e per la tradizionale conferenza stampa del giorno che precede il match di Champions. Una partita fondamentale per il futuro europeo della Lazio, che viene dalla rovinosa sconfitta di Bologna contro Thiago Motta. La conferenza stampa di Sarri sarà visibile, a partire dalle 14.00 di lunedì 6 novembre, in diretta esclusiva su Lazio Style Channel, disponibile sulla piattaforma digitale del club biancoceleste. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

