LIVE – Milan-PSG, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Un match fondamentale per il cammino europeo del Milan, ma non solo. Il Diavolo si gioca, forse, un pezzetto di futuro prossimo nella sfida con i parigini che può valere una chance per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Stefano Pioli, dopo le ultime critiche dopo il ko contro l’Udinese, avrà il modo di rispondere alle domande dei giornalisti in conferenza stampa pre PSG alle ore 14.00 di lunedì 6 novembre. Sportface.it non vi lascerà da soli e vi accompagnerà nella conferenza stampa di Pioli, offrendo la diretta testuale dell’evento.

