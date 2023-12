LIVE – Juventus U23-Vis Pesaro 1-1, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

I bianconeri devono risollevarsi da un inizio di stagione macabro che li vede relegati nei quartieri bassi della classifica di Serie C. Difronte troveranno una Vis Pesaro che non naviga nemmeno in acque tranquille e che per questo ha bisogno della vittoria per distanziarsi dalla zona rossa. Si inizia alle 16.15 con Sportface che rimarrà insieme a voi accompagnadovi nella diretta testuale del match fra la Juventus e il Pesaro.

Juventus U23-Vis Pesaro 1-0 (43′ Rouhi, 68′ Di Paola)



90′ – Finisce il match. Pari giusto.

75′ – Altro palo della Vis Pesaro!! Karlsson ancora va vicinissimo al gol!

68′ – PAREGGIA LA VIS PESARO!!!! Di Paola calcia direttamente in porta, Daffara pasticcia e si butta la palla in porta.

60′ – Palo clamoroso della Vis Pesaro!! Karlsson imbeccato da Pucciarelli al volo stampa la palla sul palo che ancora vibra.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – FINISCE IL PRIMO TEMPO.

43′ – GOOOL DELLA JUVENTUS!!!! Colpo di tacco di Huijsen sulla linea di fondo per Savona che mette in mezzo per Rouhi che non sbaglia. Avanti i bianconeri.

30′ – Cross dalla destra, al centro dell’area c’è Rouhi che colpisce di testa in tuffo e colpisce il legno. Occassione Juventus.

24′ – Ancora Vis Pesaro. Sylla si presenta davanti al portiere che ancora una volta chiude benissimo lo specchio.

12′ – Occasione enorme per la Vis con Iervolino che a tu per tu con il portiere in area si fa ipnotizzare da Daffara

1′ – Si parte