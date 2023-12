Juventus U23-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus U23-Vis Pesaro, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I bianconeri devono risollevarsi da un inizio di stagione macabro che li vede relegati nei quartieri bassi della classifica di Serie C. Difronte troveranno una Vis Pesaro che non naviga nemmeno in acque tranquille e che per questo ha bisogno della vittoria per distanziarsi dalla zona rossa. Si inizia alle 16.15 con il match in diretta su Sky Sport 258 e NOW.