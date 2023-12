Highlights e gol Lumezzane-Albinoleffe 3-1, Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 7

Il Lumezzane batte un colpo e passa sull’Albinoleffe, prendendosi tre punti importanti e vitali per arricchire le ambizioni e i sogni playoff da parte della squadra di casa. In un primo temp equilibrato e senza particolari acuti, i padroni di casa passano nel finale di tempo con il gol di Gerbi che approfitta di un passaggio illuminante di Pisano e mette la palla in porta. Arriva nel secondo tempo con la ribetta di Arrighini che dopo aver sbagliato il rigore è lesto a mettere la palla dell’1-1. La partita per i padroni di casa sembra complicarsi dopo che la Lumezzane rimane in 10 uomini per espulsione di Cannavò. Sembra perchè nel finale arrivano due acuti decisivi per i padroni di casa: al 76esimo Pisano mette la palla dentro con un grandissimo colpo di testa che porta avanti la Lumezzane. Nel finale arriva il sigillo del match firmato da Calì.