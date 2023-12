Liga 2023/2024, Llorente regala i 3 punti all’Atletico Madrid contro il Siviglia: raggiunto il Barcellona in classifica

Si interrompe a due la striscia senza vittorie in Liga dell’Atletico Madrid, che può festeggiare il Natale con il sorriso dopo il successo casalingo per 1-0 ai danni del Siviglia. Si trattava del recupero della quarta giornata e un gol di Llorente ad inizio ripresa basta alla squadra di Simeone per portare a casa la vittoria nonostante un finale in cui è stata costretta a giocare in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Soyuncu, il quale era entrato in campo da solamente 4 minuti. Un finale molto combattuto, tante interruzioni di gioco e ammonizioni, ma i 6′ di recupero non sono serviti alla formazione ospite per trovare il pari. I Colchoneros dopo 18 giornate raggiungono il Barcellona a quota 38 punti in terza posizione, mentre il Siviglia prosegue la sua stagione difficile: è 15esimo a 16 punti.