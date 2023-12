Harold Varner III, golfista professionista passato nel 2022 dal PGA Tour alla LIV, Superlega araba, è stato arrestato nella Contea di Mecklenburg, in North Carolina, per guida in stato di ebbrezza. Verrà rilasciato su cauzione, fissata a 500 dollari. Secondo quando riportato dalle autorità locali, il 33enne sarebbe stato fermato sulla Providence Road.