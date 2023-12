Juventus-Roma, Mourinho in conferenza stampa: canale, orario e streaming

Per Mourinho arriva una delle partite più attese dell’anno: il match allo Stadium contro la Juventus. La rivalità che contraddistingue lo Special One con i bianconeri è chiara e manifesta ed è per questo che la partita assume ancora di più un grande significato. Ci sarà curiosità per capire come sarà l’atmosfera intorno al tecnico portoghese nel match dell’Allianz Stadium. Nel frattempo nel giorno che precede il match sarà tempo di conferenza stampa per il tencico giallorosso che direttamente da Trigoria, venerdì 29 dicembre sarà a disposizione dei giornalisti dalle 10.30 in poi. La diretta della conferenza sarà trasmessa da canali social (Youtube, Facebook, Twitter) della società giallorossa. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale.

IL LIVE