LIVE – Inter-Benfica, Youth League 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Inter-Benfica, match valido per la seconda giornata della Youth League 2023/2024. In un girone, quello D, che ha tutta l’aria di essere equilibratissimo, i nerazzurri cercano la prima vittoria contro il Benfica dopo il pareggio con il Real Sociedad. I portoghesi sono comunque un avversario abbastanza duro. Dalle 12.00 di martedì ci sarà il via alle danze.

COME SEGUIRLA

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Inter-Benfica (martedì 3 ottobre, ore 12.00)