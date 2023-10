Atp Astana 2023, Mannarino batte Korda in rimonta: quarto titolo per l’esperto tennista transalpino

Adrian Mannarino supera in tre set Sebastian Korda e si aggiudica il titolo dell’ATP 250 di Astana, in Kazakhstan. Si trattava di un match tra due giocatori che hanno un rapporto piuttosto complicato con le finali. L’esperto tennista francese si presentava quest’oggi con un bottino di 3 titoli e 10 sconfitte negli atti conclusivi del circuito maggiore, mentre il giovane statunitense si era aggiudicato 1 delle 5 finali giocate. A migliorare la percentuale è Mannarino, che è riuscito ad imporsi con il punteggio di 4-6 6-3 6-2, chiudendo una settimana in cui ha perso solamente due set nel corso del torneo. Non può non esserci del rammarico per Korda, il quale si è trovato avanti anche di un break nella seconda frazione sul 6-4 3-1 prima di subire un parziale cinque games a zero che ha portato il match al terzo, dove poi c’è stata poca storia.