Inter-Benfica oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Youth League 2023/2024

Inter-Benfica sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la prima giornata della Youth League 2023/2024. Dopo la prima giornata tutte le squadre hanno la stessa situazione in classifica: un punto in classifica ed ancora quindi primo successo da centrare. I nerazzurri vorranno metterlo a segno oggi alle ore 12.00 in casa. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno e sull’app di Sky Go. Diretta testuale su Sportface.it.

