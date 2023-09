Atp Astana 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo Atp 250 di Astana 2023, evento in programma dal 27 settembre al 3 ottobre. Il primo favorito del seeding è l’olandese Tallon Griekspoor, seguito dall’argentino Sebastian Baez e dal beniamino di casa Alexander Bublik. Non sono presenti tennisti azzurri, tuttavia non mancano al via giocatori di spicco come Sebastian Korda o ex campioni slam quali Stan Wawrinka e Dominic Thiem. Il montepremi totale del torneo è di €961.293, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 250 ASTANA 2023

PRIMO TURNO – € 10.228 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 16.740 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 28.828 (45 punti)

SEMIFINALE – € 49.757 (90 punti)

FINALISTA – € 84.625 (150 punti)

VINCITORE – € 145.069 (250 punti)