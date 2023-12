Leo Messi in Arabia Saudita? Emenalo ci crede: “Se vuole, un club per lui si trova”

Con undici gol stagionali, Leo Messi è già protagonista negli Stati Uniti con la maglia dell’Inter Miami. L’ex Barcellona e Psg ha un contratto fino al 2025 con il club di David Beckham, ma in Arabia Saudita continuano a pensare alla ‘Pulce’. Michael Emenalo, Director of Football della Saudi Pro League, è intervenuto a Sky Sports UK soffermandosi proprio su un possibile futuro di Messi nel campionato dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo: “Sarebbe divertente per i tifosi, non vediamo l’ora di provarci. Se Messi avrà voglia di provare un nuovo campionato, noi certamente avremmo un club pronto ad accoglierlo e a fargli esprimere tutte le sue qualità. Se vuole venire qui, la possibilità c’è, lavoreremmo duro per trovargli un club”. Già nelle scorse settimane, Emenalo aveva detto che “la Saudi Pro League è aperta a qualsiasi superstar che voglia venire”.