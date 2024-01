Lite fuori da un hotel a Bournemouth: Gascoigne salvato da un cliente

Ancora guai per la leggenda del calcio inglese Paul Gascoigne, coinvolto in una lite con due persone fuori da un hotel sul lungomare di Bournemouth. Secondo quanto scrive il Daily Mail, il 56enne ex centrocampista di Tottenham e Lazio era in stato confusionale quando è stato avvistato fuori da un hotel nella cittadina del sud dell’Inghilterra, mentre stava litigando in modo acceso con un uomo e una donna, che presumibilmente stavano cercando di prendergli dei soldi. Per fortuna di Gazza è intervenuto a salvarlo un cliente dello stesso albergo, il 54enne Terry Swinton. L’uomo è riuscito a riportare Gascoigne in hotel per fargli sbollire la rabbia, e dopo essere rimasto con lui una decina di minuti, lo ha poi affidato allo staff dell’albergo. “Non riusciva a mettere insieme una frase, era fisicamente e mentalmente malconcio – ha raccontato il soccorritore al Daily Mail -. Lui è un eroe per me, quando l’ho visto mi si è spezzato il cuore a dire il vero. Sappiamo tutti chi è, siamo cresciuti con lui“.