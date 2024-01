Setterosa agli Europei di Eindhoven 2024, Cordovani la novità. Silipo: “La squadra ha lavorato bene”

L’avventura del Setterosa ai campionati europei di Eindhoven (dal 5 al 13 gennaio) sta per iniziare. Il commissario tecnico Carlo Silipo ha reso noto l’elenco delle convocate, che a pochi mesi dal bronzo iridato di Fukuoka vede confermato il gruppo di protagoniste, con la novità rappresentata da Sara Cordovani. Quest’ultima prende il posto di Agnese Cocchiere, fermata da un infortunio alla mano ma presente ad Eindhoven per sostenere le compagne e soprattutto proseguire la preparazione in vista dei Mondiali di Doha (2-18 febbraio). “Andremo in Olanda comunque in sedici per continuare a lavorare in vista dei Mondiali di Doha. Cocchiere, che ha avuto quest’infortunio durante il common training con gli Usa ad Ostia, avrà così l’opportunità di allenarsi, di recuperare e di stare con il gruppo – ha spiegato Silipo a proposito della condizione delle azzurre, inserite nel gruppo B con Spagna, Francia ed Israele (prima avversaria alle 15:00 di venerdì) – La squadra ha lavorato bene e la condizione sta crescendo di giorno in giorno. L’obiettivo è di arrivare al meglio ai match del 6 contro la Francia e del 7 contro la Spagna che dovrebbero essere decisive, per chiudere in testa il girone; se ciò non dovesse accadere, però, non sarebbe un dramma perché questa squadra ha dimostrato di tenere testa a tutte le nazionali più forti. Sarebbe importantissimo arrivare al pass olimpico ma ragioneremo partita per partita, senza troppe pressioni”, spiega il Ct in vista di una rassegna continentale che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

CONVOCATE:

Silvia Avegno (CN Matarò), Sofia Giustini (Sabadel), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Giuseppina Condorelli, Dafne Bettini e Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte). Completano lo staff, oltre al commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti tecnici Elena Gigli e Mino Di Cecca, il preparatore atletico Valerio Viero, la fisioterapista Federica Ancidei, i medici Pietro Jansiti e Beatrice Berti e il videoanalista Daniele Bianchi.