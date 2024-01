Atp/Wta Brisbane 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 4 gennaio con Nadal

Prosegue il torneo combined di Brisbane 2024. Si gioca sia al maschile sia al femminile. Torna in campo Rafael Nadal, che affronterà il tennista di casa Kubler non prima delle 9:30 italiane. Sul campo 1 apre il programma alle 2 di notte la sfida tra il qualificato Machac e l’australiano Hijikata. Subito dopo in campo la testa di serie numero 4 Humbert contro Thompson. In campo anche il numero 2 del tabellone Dimitrov, che affronterà Altmaier sul centrale non prima delle 5 di mattina italiane. Ecco il programma completo.

PAT RAFTER ARENA

ore 2.00 Burel vs (8) Azarenka

non prima delle 3:30 (3) Ostapenko vs (16) Pliskova

non prima delle 5.00 Altmaier vs (2) Dimitrov

non prima delle 9.30 (WC) Kubler vs (WC) Nadal

non prima delle 11.00 (1) Sabalenka vs Collins/Zhu



COURT 1

ore 2.00 (Q) Machac vs (WC) Hijikata

a seguire Thompson vs (4) Humbert

a seguire (WC) Rodionova vs Andreeva

a seguire (13) Mertens vs (2) Rybakina

COURT 2

non prima delle 3:30 (Q) Riera vs Noskova

a seguire (9) Linette vs (5) Kasatkina

a seguire (6) Kudermetova vs (11) Potapova