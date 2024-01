L’ex Napoli Christian Maggio diventa assistente della Nazionale Under 15: “Obiettivo trasmettere ai ragazzi il valore del sacrificio”

L’ex calciatore tra le altre di Napoli, Sampdoria e Fiorentina Christian Maggio è il nuovo assistente allenatore della Nazionale Under 15. “Cerco di fare la mia strada – ha dichiarato l’ex terzino -. Nel torneo di Natale ho avuto sensazioni positive, abbiamo osservato da vicino i ragazzi ricercando i talenti più promettenti che possano darci quel qualcosa in più non solo oggi ma soprattutto in futuro“. La manifestazione è stata per Maggio, 34 presenze con la Nazionale maggiore, anche un’occasione per tornare a varcare i cancelli di Coverciano: “È un posto che mi regala sempre emozioni bellissime ci sono stato, per mia fortuna, tantissime volte da calciatore ed esserci anche da allenatore è stato ancora più bello. Sto apprendendo molto poiché, in quanto nuovo, cerco di osservare e ascoltare il più possibile le persone di grandissima esperienza che ho accanto“.