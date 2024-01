Salto con gli sci, Quattro Trampolini 2024 Innsbruck: trionfa Hoerl davanti a Kobayashi, che diventa leader della tournée

Nella terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2023/2024 di salto con gli sci in programma a Innsbruck vince il padrone di casa Jan Hoerl, che riporta l’Austria al successo nel capoluogo tirolese dopo undici anni. Dopo aver messo a segno il migliori parziale nella prima serie di salti, l’austriaco è riuscito a domare il ritorno del giapponese Ryoyu Kobayashi, centrando così la seconda vittoria in carriera con 267,5 punti. Sono 8,8 i punti di margine sul Concorde nipponico, che vola così in testa alla classifica generale della Tournée con 4,8 lunghezze di vantaggio sul tedesco Andreas Wellinger, oggi quinto. Terzo l’altro austriaco Michael Hayboeck, mentre in quarta posizione ha chiuso lo sloveno Lovro Kos.

Per l’Italia c’è la ventottesima posizione di Giovanni Bresadola, che va a punti anche in questa terza tappa della Tournée. Il classe 2001 vince il confronto con il kazako Vassilyev e chiude con 203,9 punti, punteggio che gli consente di agguantare il momentaneo ventesimo posto nella classifica generale. Anche Alex Insam avrebbe superato il primo turno nel duello con Junshiro Kobayashi, ma è incappato nella squalifica per tuta irregolare. Fuori nella prima serie invece per Francesco Cecon e Andrea Campregher, rispettivamente quarantacinquesimo e fuori con il giapponese Ren Nikaido e quarantasettesimo e out contro Wellinger. La Tournée si sposta ora a Bischofschofen per la tappa finale, con il turno di qualificazione che prenderà il via venerdì 5 gennaio.