Boxe, Magnesi sul ring il 22 marzo per la semifinale mondiale: sfiderà il giapponese Rikiishi

La boxe italiana torna ad avvicinarsi ad un match mondiale. Michael Magnesi, detentore in passato del titolo IBO e reduce dalla vittoria contro Nike Theran, tornerà sul ring il prossimo 22 marzo per la semifinale mondiale (con in palio il WBC Silver Superpiuma detenuto dall’italiano) contro il giapponese Masanori Rikiishi. Un appuntamento fondamentale per la carriera del pugile di Cave, che si trova nei vertici del ranking della sua categoria di peso e che con una vittoria vedrebbe avvicinarsi la chance mondiale per la cintura WBC, che al momento è nelle mani di O’Shaquie Foster. L’incontro, fa sapere la Federazione pugilistica italiana, dovrebbe tenersi a Roma. Un vantaggio in più per Magnesi, chiamato alla sfida forse più complicata della sua carriera. Rikiishi detiene il titolo Wbo dell’Asia-Pacifico, ha un record di 14 vittorie e 1 sconfitta e non ha mai combattuto al di fuori del Giappone.

“Sarà valido come seconda eliminatoria, il presidente della Wbc Mauricio Sulaiman mi ha dato questa grande opportunità e non lo deluderò, non me la lascerò sfuggire. Potrebbe essere l’incontro che vale una carriera, voglio regalarmi e regalare alla mia gente una vittoria entusiasmante e di prestigio”, ha detto il 29enne Magnesi. “L’obiettivo è il mondiale Gold, sicuramente non mi farò impressionare dalla sua bravura – sottolinea -. Lo rispetto, ma gli anticipo che tornerà dall’Italia con la seconda sconfitta. Sono già pronto di testa, ho iniziato la preparazione, nei giorni scorsi sono stato una settimana in montagna per fare ossigenazione. Insomma, mi farò trovare al meglio. È il mio momento, e voglio ringraziare tutti gli sponsor che permettono di dedicarmi h24 a questo sport, il mio instancabile team, il presidente Wbc Sulaiman e il vicepresidente Mauro Betti, che credono nel sottoscritto ogni giorno di più”.