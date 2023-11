Taranto, Ezio Capuano dopo la sconfitta con la Juve Stabia: “La terna arbitrale dovrebbe avere 2 mesi e mezzo di squalifica”

L’allenatore del Taranto Ezio Capuano non ha digerito la sconfitta maturata nello scorso turno contro la Juve Stabia capolista nel Girone C di Serie C. Ai microfoni di Antenna Sud infatti, il tecnico salernitano ha avuto da ridire sulla direzione di gara dell’arbitro Galipo e dei suoi assistenti: “Non ho mai cercato alibi ma i nostri avversari ci hanno picchiato per tutta la partita con un gioco ostruzionistico. Calvano è andato in ospedale e il loro primo gol è un colpo da pallavolo. La terna arbitrale dovrebbe essere sospesa almeno per 2 mesi e mezzo, l’assistente nei pressi della panchina ospite avrebbe dovuto vedere quella situazione. Poi sulla prima rete Candellone è in fuorigioco. L’arbitro, però, è uno dei candidati al salto di categoria e può capitare una serata storta“.

Capuano ha poi proseguito: “Domenica ritroveremo il signor Giaccaglia, ricordate cosa combinò a Catanzaro? A prescindere dagli arbitri, sul secondo gol la difesa è stata ballerina perché eravamo schierati a 4 e non avevamo mai provato questo sistema, ma l’intuizione del cambio modulo è stata ottima. Sfortunatamente, Cianci ha sbagliato il rigore ma può capitare. Pietro è distrutto e va sostenuto, con quel gol avremmo potuto vincere la partita ma lui merita la stima incondizionata di tutta la piazza. A fine gara, il pubblico ha capito l’impegno profuso dai ragazzi e vorrei ringraziare i tifosi, anche i fuori sede. Il nostro è un progetto triennale che mi auguro si concluda con il mio sogno, che però non svelerò“.