BJK Cup Finals 2023, Jasmine Paolini da sogno: batte Garcia in tre set, Italia-Francia è 2-0

Jasmine Paolini da sogno, l’Italia batte la Francia. Alle BJK Cup Finals, in corso di svolgimento a Siviglia, l’azzurra sconfigge Caroline Garcia dopo quasi due ore e quaranta minuti di battaglia con lo score finale di 7-6(6) 5-7 6-4 e porta l’Italia avanti per 2-0 sulla Francia. Dopo la bella vittoria di Martina Trevisan su Alizè Cornet arriva anche il successo della toscana. Adesso in campo il doppio per definire il punteggio esatto del match, importante ai fini della qualificazione.

CRONACA – Primo set molto equilibrato e dominato fin da subito dai servizi. L’unica palla break dell’intero parziale viene concessa nel secondo gioco da Paolini, che però è bravissima ad annullarla e salvarsi ai vantaggi grazie a due ace. Nel quinto gioco ecco il momento che rischia di condizionare il set: Garcia serve un ace, ma mette male il piede ed è costretta ad un medical time out in cui le viene applicata una vistosa fasciatura. Fortunatamente per lei non si tratta di nulla di grave e la frazione prosegue on serve senza particolari sussulti fino al 6-6. Tie-break, dunque, e Garcia subito protagonista, grazie alla sua solidità al servizio ma anche ad un paio di ottimi vincenti. Paolini va subito sotto di un break (2-0) e poi addirittura di due (5-2). Jasmine però non molla e Garcia al contempo comincia a commettere una quantità spropositata di errori. A spuntarla, dunque, grazie ad un parziale di 6 punti a 1, è proprio la giocatrice toscana, che salva un set point e fa sua la frazione dopo un’ora di gioco.

La partita sembra mettersi bene per Garcia che nel terzo game si prende il break di vantaggio, il primo di questa partita. Caroline continua ad essere una macchina al servizio: concede poco e niente e spara un vincente dietro l’altro. Almeno sino al momento della verità. Infatti sul 5-4 e servizio la transalpina si blocca e rimette tutto in discussione: Paolini è brava e cinica e impatta, 5-5. L’azzurra sembra poter sfruttare il momento positivo e sulle ali dell’entusiasmo va 30-0. Qui però accade qualcosa: Garcia infila quattro punti di fila, brekka e stavolta non si fa pregare, 7-5. Terzo set.

Il parziale decisivo è come farsi un giro sulle montagne russe: saliscendi pericolosi e senza nessun avviso. Succede tutto ed il contrario di tutto. Garcia va avanti, poi viene raggiunta, poi va nuovamente avanti sul 4-2. E stavolta sembra tutto finito. Ma Paolini con le unghie e con i denti non molla la partita, entra dentro la testa della Garcia che comincia a sbagliare di tutto e accade l’incredibile: quattro games di fila dell’azzurra ribaltano tutto e tutti. Tathiana Garbin esulta e sorride, l’Italia è avanti 2-0.