Taranto, esultanza sfortunata per Ezio Capuano: frattura ad una costola per il tecnico

Il gol vittoria nel finale di Zonta ha scatenato l’esultanza del Taranto, che grazie a questa rete ha espugnato il campo della Virtus Francavilla. Nei festeggiamenti però il tecnico Ezio Capuano è stato protagonista di un episodio davvero sfortunato. Sommerso dall’abbraccio collettivo del gruppo rossoblù, il tecnico è scivolato su una borraccia di plastica su un fianco. Nella notte il dolore è aumentato ed è stato necessario sottoporsi ai dovuti accertamenti che hanno evidenziato una frattura ad una costola.

Eziolino Capuano però non intende mollare: “L’importante è che stiano bene i ragazzi. Se andrò in panchina col Messina? Anche in barella, non lascerò mai soli i miei calciatori“, ha dichiarato ridendo ad AntennaSud.