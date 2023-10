Colombia, identificati coinvolti nel sequestro del padre di Luis Diaz: l’uomo potrebbe trovarsi in Venezuela

In Colombia proseguono le ricerche di Luis Manuel Diaz, padre del calciatore del Liverpool, sequestrato nella giornata di sabato. Il vicedirettore della polizia colombiana, Alejandro Zapata, ha annunciato che le indagini hanno portato all’identificazione di alcune persone coinvolte, un’importante novità per continuare a portare avanti le ricerche dell’uomo. Secondo le autorità, potrebbe essere tenuto in ostaggio in Venezuela.