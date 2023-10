Golf: italiani a Maiorca per giocarsi la vittoria alle Grand Finals del Challenge Tour 2023

L’Italgolf si prepara a festeggiare il ritorno sul massimo circuito continentale di Matteo Manassero, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan e Francesco Laporta. Dal 2 al 5 novembre in Spagna i ragazzi italiani saranno tra i protagonisti del Rolex Challenge Tour Grand Final, ultimo appuntamento del Challenge Tour 2023.

Al termine del Tour i migliori 20 giocatori dell’ordine di merito del secondo circuito europeo maschile conquisteranno la ‘carta‘ per giocare sul DP World Tour nel 2024. Al Club de Golf Alcanada di Port d’Alcudia, nel nord-est di Maiorca, gli azzurri inseguiranno il successo in un evento che metterà in palio 500.000 euro complessivi. Attualmente, Scalise, Pavan e Manassero occupano rispettivamente la sesta, settima e ottava posizione nella “Road to Mallorca”, l’ordine di merito del Challenge Tour. Già certi del pass per il DP World Tour 2024, giocheranno per vincere. Sembra essere solo una formalità anche la ‘carta’ di Laporta, che è quindicesimo.

E se dunque già in 7 sono sicuri di giocare il prossimo anno nel tour dei big europei, la lista potrebbe anche allungarsi. Dal 2 al 5 novembre e sempre in Spagna, rispettivamente ad Albacete, Almeria, Huelva e Girona, si svolgerà il “second stage” delle Qualifying School del DP World Tour a cui parteciperanno 9 italiani. Renato Paratore, Filippo Celli, Gregorio De Leo, Enrico Di Nitto, Aron Zemmer, Filippo Bergamaschi, Pietro Bovari, Julien Paltrinieri e Manfredi Manica saranno gli azzurri in gara. L’obiettivo, per tutti, è quello di qualificarsi al “Final Stage” che si giocherà dal 10 al 15 novembre a Tarragona, nuovamente in Spagna. Per poi giocarsi il tutto per tutto e provare anche loro a guadagnarsi il pass per giocare sul DP World Tour 2024.