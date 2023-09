Sestri Levante-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sestri Levante-Pescara, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno raccolto 3 punti nelle prime tre giornate, e dopo la vittoria di Chiavari, non vogliono più fermarsi. La formazione ospite, dal canto suo, ha iniziato con due vittorie ed un pareggio, e vorrà bissare i punti presi con l’Arezzo. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 19 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 259. Sportface vi offrirà una diretta testuale del match.

