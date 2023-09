Highlights e gol Young Boys-Lipsia 1-3: Champions League 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Il Lipsia si impone nel match d’esordio in Champions League, in casa dello Young Boys. Sblocca il risultato al terzo minuto di gioco Simakan su assist di Raum. E’ poi Elia al 33esimo a riportare il match in equilibrio, a cambiare le sorti del match è poi Schlager che batte il portiere firmando il nuovo vantaggio. Sesko firma invece il definito 3-1 nei minuti finali. Di seguito il video con gli highlights.