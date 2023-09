Milan-Newcastle, Suma tra i rimpianti per lo 0-0: la sua reazione (VIDEO)

di Redazione 7

Il Milan non va oltre lo 0-0 contro il Newcastle all’esordio stagionale in Champions League. A pochi giorni dal 5-1, la voglia di reazione si tramuta in un gioco propositivo, ma non nella concretezza sotto porta. I rossoneri sprecano molto, ma arrivano spesso alla conclusione. E per il telecronista di Milan TV, Mauro Suma ci sono molti rimpianti. Troppe le occasioni fallite. Un’occasione persa per la voce rossonera.