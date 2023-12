Serie C, il 21enne Poletti dell’Albinoleffe si ritira: “Cambio vita”

Lasciare il calcio e annunciare il ritiro è una scelta, ma quando arriva da un ragazzo di 21 anni la decisione fa ancora più rumore. È il caso di Amedeo Poletti, 21enne che ha deciso di chiudere con il pallone e di seguire un altro percorso. Lo rende noto il suo club, l’Albinoleffe: “La società comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Amedeo Poletti. Il centrocampista classe 2002, nativo di Asti, approdato a Zanica nell’estate 2021, lascia il calcio dopo aver messo a referto 46 presenze e 3 gol in maglia bluceleste“. Una scelta di vita che Poletti ha voluto spiegare con la serenità d’animo e la professionalità che lo hanno sempre contraddistinto: “Ho fatto questa scelta perché ho deciso di cambiare vita. Il mondo del calcio non è il luogo dove mi vedo nel mio futuro. Penso che se non sei disposto a fare qualcosa per tanto tempo, non dovresti farla nemmeno per un giorno“.

Poletti ha poi proseguito: “In questi anni, nel tempo libero, sono riuscito a costruire qualcosa al di fuori del calcio. Ora penso sia arrivato il momento di portare avanti queste attività trasferendomi all’estero. Voglio ringraziare la società e tutti i miei compagni per questi anni trascorsi insieme e per aver compreso e accettato a pieno questa mia scelta“. Da parte sua la società bluceleste ci ha tenuto a mandare al ragazzo “un sentito ringraziamento per quanto fatto nel suo percorso in maglia AlbinoLeffe e il nostro più grande in bocca al lupo per il suo futuro professionale extra-sportivo“.