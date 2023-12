Volley, Serie A1: Verona vince su Taranto in quattro set

Verona ha la meglio su Taranto nella partita valida per il dodicesimo turno di Serie A1 maschile. I padroni di casa vincono il primo set, ma per soli due punti. Taranto infatti si dimostra combattiva e in grado di mettere in difficoltà gli avversari. Infine però, i veronesi mettono a terra la palla del 26-24. Nel secondo set, gli ospiti sembrano andare in improvvisa difficoltà, con Verona che ne approfitta e vince il parziale su distanza, concludendolo 25-12. Nel terzo parziale, ecco che la situazione cambia di nuovo e Taranto riacquista la fiducia già dimostrata all’inizio del match. Verona invece non riesce a mantenere il vantaggio e la formazione ospite conquista il set per 20-25, rimandando la fine della partita. Il quarto è il set decisivo e i veronesi tornano avanti, con Taranto che insegue. Poco da fare però per i pugliesi, che si arrendono sul finale per 25-15.