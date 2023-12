Genoa-Inter interrotta: lancio di fumogeni e poca visibilità

Genoa-Inter è stata interrotta da oltre tre minuti a causa del lancio di fumogeni in gradinata al Ferraris da parte dei tifosi di casa. Clima fin troppo caldo in casa Grifone e l’arbitro Doveri ha deciso di mandare le squadre verso le panchine sospendendo il gioco in attesa che la situazione possa tornare alla normalità. Ci sarà dunque un recupero abbastanza lungo. La partita è ricominciata dopo sette minuti di sospensione: la spiegazione di Doveri riguarda la visibilità non tanto in campo, dove era subito tornata a livello accettabile, ma per le telecamere, specie quelle che vengono utilizzate dal Var.