Serie C 2023/24: Taranto batte Monopoli di misura, pari pirotecnico tra Francavilla e Cerignola

La diciassettesima giornata di Serie C si è conclusa con i due posticipi del Girone C. Il Taranto ha battuto 1-0 il Monopoli, risultato che gli consente di rimanere incollata alla scia delle prime delle classe, in quinta posizione a 29 punti. Decisiva per la formazione di Ezio Capuano la rete al 41′ di Matias Antonini Lui. Il Monopoli invece rimane in quindicesima piazza con 18 punti, a +2 dalla zona playout. Nell’altra gara del giorno finisce con uno spettacolare 3-3 Virtus Francavilla-Audace Cerignola. I pugliesi passano in vantaggio al 28′ con Malcore dal dischetto e raddoppiano cinque minuti dopo con Ruggiero. Sul finire della prima frazione accorciano le distanze i padroni di casa con Polidori su rigore. Nella ripresa il Francavilla la ribalta: prima con Giovinco al 54′ che trova il gol del pari, poi ancora Polidori dal dischetto fa 3-2 al 60′. Nel finale però l’Audace Cerignola trova la rete del definitivo 3-3 ancora dal dischetto, con Malcore che sigla la doppietta personale.