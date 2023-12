Napoli-Inter, Massa su Lautaro-Lobotka: “Non c’è niente”. Il Var: “Assolutamente non fallo”

“Non c’è niente, tranquillo. Tranquillo, non c’è niente. Ero a un metro, non c’è proprio niente tranquillo Di Lorenzo”. Queste le parole dell’arbitro Davide Massa, nel corso di Napoli-Inter riferito al gol di Calhanoglu sul possibile fallo di Lautaro Martinez su Lobotka ad inizio azione. Il Var Marini aggiunge: “Fallo assolutamente no, ha preso il pallone e lo gioca chiaramente”, si sente nell’audio riprodotto da ‘Open Var’ nel consueto appuntamento settimanale a Dazn.

“Tutti e tre hanno la stessa idea di intervento. L’arbitro, il Var e l’Avar hanno tutti la stessa idea e la vivono indipendentemente l’uno dall’altro. Vanno tutti e tre per nessuna azione fallosa”, ha dichiarato il responsabile del settore tecnico dell’Aia, Matteo Trefoloni.

Invece sull’episodio Acerbi-Osimhen e sul possibile calcio di rigore richiesto dai padroni di casa il Var valuta le diverse angolazioni e poi giunge alla conclusione: “Guarda l’intensità. Per me è nulla, check completato”. “Noi siamo contenti di questa scelta, è stata coerente con la linea dell’arbitro e con quello che chiediamo noi”, ha detto Trefoloni.