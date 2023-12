Highlights e gol Empoli-Lecce 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi

Il video dei gol e degli highlights di Empoli-Lecce, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Castellani primo tempo con occasioni da ambo le parti, ma il match è molto equilibrato e rimane sullo 0-0 con Andreazzoli che però perde Caputo per infortunio. Nella ripresa la partita si stappa: tiro di Banda dalla distanza, Berisha la combina grossa e non agguanta la sfera che così finisce in porta. La reazione dei padroni di casa è veemente: Cambiaghi crossa sulla destra, la palla viene deviata da Rafia e va a morire nell’angolino firmando il gol del pareggio. L’Empoli è padrone del campo, sfiora a ripetizione il 2-1 ma Falcone dice di no. Un punto per parte. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

