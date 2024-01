Serie C 2023/24: poker della Juventus U23 al Pescara, vincono anche Torres e Triestina

Nelle prime gare del pomeriggio di Serie C, nel Girone B arriva una vittoria pirotecnica della Juventus U23 per 4-3 ai danni del Pescara. Di Cangiano, Cuppone e Tunjov su rigore nel finale le reti dei biancoazzurri, che passano in vantaggio per 1-0 ma poi soccombono sotto i colpi di Damiani, Comenencia e Guerra, autore di una doppietta. I bianconeri possono così respirare, fuori dalla zona play-out con 22 punti. Stop inatteso invece per il Delfino, che rimane quarto a quota 32 e deve guardarsi le spalle dalle inseguitrici. Vittoria per 3-2 per la Torres, che la spunta per 3-2 contro la Recanatese in una partita molto combattuta. Dametto, Mastinu e Idda siglano le reti dei sardi, mentre i due momentanei pareggi per i marchigiani portano la firma di Lipari e Melchiorri. In attesa del Cesena, tornano dunque momentaneamente in vetta i rossoblù con 47 punti.

Nel Girone A arriva un’importante vittoria nel finale per la Triestina, che con la rete del neo entrato Minesso al minuto 89 vince 1-0 sul campo del Trento. Gli alabardati restano così terzi in classifica con 42 punti, ma si avvicinano alle prime due, Mantova e Padova, impegnate domani nello scontro diretto in vetta. Vince 3-1 il Renate contro la Fiorenzuola grazie alle reti di Paudice e Bocalon e all’autogol di Cremonesi. Di Anelli il momentaneo pareggio degli ospiti, che restano pericolosamente in penultima posizione. Pareggio 1-1 infine tra Arzignano e Legnago: al gol di Grandolfo risponde nel finale Pelagatti e le due formazioni rimangono a un passo dalla zona play-off.